Air Jordan 11 CMFT Low 男子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹的一款传奇运动鞋，彰显出众醒目风范。织带鞋眼和挡泥板从 AJ11 汲取独特设计元素；轻盈泡绵巧搭 Air Zoom 缓震配置，塑就非凡舒适的迈步体验。加垫鞋口和鞋舌，缔造柔软舒适感受，是日常穿搭的理想之选。

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