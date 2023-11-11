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      Air Jordan 11 CMFT Low

      男子运动鞋

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      Air Jordan 11 CMFT Low 男子运动鞋采用匠心打造，缔造舒适脚感和未来造型。柔软的鞋头搭配挡泥片和织带鞋眼，复刻元年款 AJ11 的鲜明特点。柔软顺滑的 Cushlon 泡绵巧搭 Zoom Air 缓震配置，塑就非凡舒适的迈步体验。

      • 显示颜色： 白色/水泥灰/典雅托帕石色
      • 款式： CW0784-107

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