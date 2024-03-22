跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 11 CMFT Low

      男子运动鞋

      ¥699
      ¥899
      22% 折让

      穿上 Air Jordan 11 CMFT Low 男子运动鞋，畅享舒适感受，彰显经典风范。该低帮鞋款的设计灵感源自著名的 Air Jordan 11 运动鞋，匠心混搭柔软而立体的 Cushlon 泡绵和弹性十足的 Zoom Air 缓震配置。漆皮覆面赋予鞋款如 AJ11 一般的光泽外观。

      • 显示颜色： 白色/大学蓝/军械深海蓝
      • 款式： DO0751-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。