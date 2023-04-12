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      Air Jordan 11 Retro

      复刻男子运动鞋

      ¥1,699

      AJ11 的经典何须多言， 迈克尔·乔丹曾经穿着这款鞋创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。 如今，Air Jordan 11 Retro 复刻男子运动鞋携标志性配色强势回归。 利落漆皮挡泥片巧搭半透明外底，为这款汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 手下之作倍添休闲风范。 此外， 鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。

      • 显示颜色： 白色/黑/校园红
      • 款式： CT8012-116

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