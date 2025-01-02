Air Jordan 11 Retro "Legend Blue"

复刻大童运动鞋

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穿上 Air Jordan 11 Retro "Legend Blue" 复刻大童运动鞋，迈上伟大征程。 承袭迈克尔·乔丹元年款战靴的利落风格，搭配出众舒适体验。

  • 显示颜色： 白色/黑/传奇蓝
  • 款式： 378038-104

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