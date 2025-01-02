AJ11 的经典何须多言，迈克尔·乔丹 (Michael Jordan) 曾经穿着这款鞋创下了 72 胜的赛季辉煌，并斩获了总冠军头衔。如今，Air Jordan 11 Retro "Legend Blue" 复刻男子运动鞋携标志性配色强势回归。利落漆皮挡泥片巧搭半透明外底，为这款汀克·哈特菲尔德手下力作增添休闲风范。此外，鞋底搭载全掌型 Air 缓震配置，堪称鞋款点睛之笔。

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