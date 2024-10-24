Air Jordan 12 Retro "Cherry" 复刻男子运动鞋再现迈克尔·乔丹 1996 年的制胜造型，助你追寻心之所向。 AJ 12 是设计师汀克·哈特菲尔德享誉盛名的作品，也是他将 Air Zoom 缓震系统引入 Jordan 经典鞋款系列，现经匠心重塑强势回归。 白色鞋面搭配经典校园红皮革覆面，呈现格调满满的外观。 鞋面缝线灵感源自日出景象，呼应经典元年款设计。 上脚潮鞋，尽显场上制胜风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。