Air Jordan 12 Retro "Phantom"

复刻女子运动鞋

¥1,349
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还有什么经典高帮与篮球鞋的组合吗？   Air Jordan 12 Retro "Phantom" 复刻女子运动鞋采用耐穿皮革结合局部纹理设计，塑就出众外观和触感，彰显你对篮球运动的热爱。

  • 显示颜色： 幻影灰白/白色/金属金
  • 款式： FD9101-007

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