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      Air Jordan 12 Retro SP

      复刻女子运动鞋

      ¥1,599

      “重要的不是这双鞋，而是你的目的地。”JORDAN 品牌再度携手由詹姆斯·惠特纳 (James Whitner) 担任主理人的潮流名所 A Ma Maniére，为 AJ12 塑就新颖外观。Air Jordan 12 Retro SP 复刻女子运动鞋采用优质皮革巧搭翻毛皮装饰，彰显出众风范。鞋口附近的金属鞋眼融入品牌标志，结合新颖后跟提拉设计，诸多细节令迈步间尽显格调。特别版吊牌增添点睛之笔，助你抵达心之所向。

      • 显示颜色： 白色/鲜亮勃艮第酒红/黑
      • 款式： DV6989-100

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