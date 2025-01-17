Jordan 与迈阿密运动鞋零售商 SoleFly 联袂打造匠心系列，灵感源自咖啡馆文化以及美好咖啡所激发的友谊火花。 该款 Air Jordan 12 Retro SP x SoleFly 复刻男子运动鞋采用优质皮革，搭配别致外底、专属标志和优雅设计，与咖啡的色彩巧妙呼应。

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