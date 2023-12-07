跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 2 Retro Low (GS)

      复刻大童运动童鞋

      ¥549
      ¥899
      38% 折让

      穿上 Air Jordan 2 Retro Low (GS) 复刻大童运动童鞋，羡煞旁人。自 1987 年首次亮相以来，AJ2 一直以简洁利落设计备受青睐。此版本沿袭这一设计理念，采用新颖配色和蜥蜴纹元素，尽显经典复古格调。

      • 显示颜色： 白色/水泥灰/大学蓝
      • 款式： FJ6869-104

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。