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      Air Jordan 2 Retro Low

      复刻女子运动鞋

      ¥729
      ¥1,199
      39% 折让

      Sky J 橙/Sky J Mauve/冰番石榴色/校园红
      白色/黑/棉布白/校园宝蓝

      Air Jordan 2 于 1986 年问世，采用时尚简约的设计，焕新演绎 AJ 鞋款。Air Jordan 2 Retro Low 复刻女子运动鞋采用优质皮革，鞋底加入 Nike Air 缓震技术，兼具出众耐穿性与时尚风范。

      • 显示颜色： Sky J 橙/Sky J Mauve/冰番石榴色/校园红
      • 款式： DX4401-800

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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