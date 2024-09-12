1986 年，Air Jordan 2 在硬木球场上正式亮相。近 40 年来，Air Jordan 2 仍然是炙手可热的时尚宠儿。Air Jordan 2 Retro Low 复刻女子运动鞋，以光泽感细节营造火热气息。利落白色缀有几抹大学红装饰，另覆华丽黑色织物设计，塑就丰富纹理质感和视觉冲击力。简洁大方又吸睛，让你轻松化身瞩目焦点。

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