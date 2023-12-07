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      Air Jordan 2 Retro Low Q54

      复刻男子运动鞋

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      今年，Quai 54 街球赛迈入第 20 个年头。穿上 Air Jordan 2 Retro Low Q54 复刻男子运动鞋，致敬 Jordan 风范。该鞋款的配色设计灵感源自泛非主义，旨在庆祝这一街头篮球锦标赛创办二十周年。

      • 显示颜色： 白色/大学红/铬黄/黑
      • 款式： FN7686-100

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