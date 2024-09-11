无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款经典复古的 Air Jordan 23 Retro 复刻男子运动鞋，为真实的自己喝彩。缝线细节、鞋舌匠心打孔设计和醒目外底，彰显 JORDAN 品牌与众不同的专属格调。

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