跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan 3 Retro

      复刻男子运动鞋复古缓震

      ¥1,249
      ¥1,599
      21% 折让

      Air Jordan 3 Retro 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革材质搭配华美的爆裂纹纹理，结合鞋底可视 Nike Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。

      • 显示颜色： 浅红木褐/浅英国褐/淡褐色/金属金
      • 款式： CT8532-102

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。