Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére

复刻女子运动鞋

¥1,599

穿上经典的 Air Jordan 3 Retro x A Ma Maniére 复刻女子运动鞋，庆祝 AMM 成立 10 周年。 优质全粒面皮革结合柔软翻毛皮，以出众风范焕新演绎 AJ3 鞋款。

  • 显示颜色： 黑/青灰色/矿石紫/黑
  • 款式： FZ4811-001

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