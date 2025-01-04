Air Jordan 3 Retro "Black Cement"

复刻大童运动鞋

¥989
¥1,099
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醒目配色搭配经典细节，塑就 AJ3 趣味复古造型。 Air Jordan 3 Retro "Black Cement" 复刻大童运动鞋设计灵感源自 80 年代乔丹经典战靴，助你重走伟大之路。

  • 显示颜色： 黑/水泥灰/山峰白/火焰红
  • 款式： DM0967-010

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