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Air Jordan 3 Retro "Black Cement" 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革鞋面融入华美的爆裂纹纹理，结合鞋底可视 Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。红色细节醒目惹眼，为你打造活力造型。

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