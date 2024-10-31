Air Jordan 3 Retro "Cement Grey"

复刻男子运动鞋

¥1,499

山峰白/水泥灰/黑/火焰红
白色/水泥灰/黑/深藏青

Air Jordan 3 Retro "Cement Grey" 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革搭配华美的爆裂纹纹理，结合鞋底可视 Nike Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。

  • 显示颜色： 山峰白/水泥灰/黑/火焰红
  • 款式： CT8532-106

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