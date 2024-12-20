Nike 携手 Wings 展翅飞翔奖学金获得者，匠心呈献本年度复刻版 Wings，以经典 Air Jordan 3 Retro Wings 复刻男子运动鞋为契机，讲述她的故事。她犹如“玫瑰之城的一朵玫瑰”，在自己的家乡俄勒冈州波特兰历经荆棘磨难，而后绽放美丽，成为推动时尚行业变革的一股积极力量。后跟上的花卉细节栩栩如生，粉色外底醒目吸睛。

显示颜色： 白色/米白/绿古色/火焰红

款式： HM6993-100