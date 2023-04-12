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      Air Jordan 3 RTR EXP Lite XX

      女子运动鞋

      ¥769
      ¥1,099
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      赭石沙色/淡象牙白/大气灰/淡象牙白
      帆白/草皮橙/亮黄/空间蓝

      Air Jordan 3 RTR EXP Lite XX 提供趣味横生的多样风格，大胆彰显个性风采。按扣扣合和加长鞋带设计，塑就独特系带选择，织物和合成材质组合鞋面，随时随地为你营造轻盈透气感受。

      • 显示颜色： 赭石沙色/淡象牙白/大气灰/淡象牙白
      • 款式： BQ8394-002

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