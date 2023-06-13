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      Air Jordan XXXVI GC PF 男子篮球鞋轻盈非凡，采用简约耐穿的鞋面，搭配耐穿 TPU 细节进行加固。Zoom Air 缓震配置带来出色能量回馈和出众回弹性能，室内外比赛皆可轻松驾驭。该版本采用加宽版型和特别版配色，旨在庆贺中国新年。

      • 显示颜色： 黑/赛车蓝/极光绿/闪电深红
      • 款式： DN4200-064

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