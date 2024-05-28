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      穿上 Air Jordan XXXVII GC (GS) 大童运动童鞋，迅疾驰骋，飒步凌跃，助力发挥出色表现。这款 AJ 旨在打造出众的离地和着地体验：Air 缓震配置助力快速离地，经典 Formula 23 泡绵有助缓震。鞋面采用结实耐固的 Leno-weave 材料，无论运动速度如何，皆可带来出众包覆效果，助孩子专注应战。

      • 显示颜色： 黑/冰艳紫丁香/氢蓝/粉桔
      • 款式： FJ7515-001

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