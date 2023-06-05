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      Air Jordan XXXVII Low

      女子篮球鞋

      ¥1,399

      为你而来，耀动女篮。 我们向女性球员广泛征集她们对于篮球运动的独到见解，倾情推出专为女性精心打造的 Air Jordan XXXVII Low 女子篮球鞋。 全掌型 Formula 23 泡绵搭配前足单个 Zoom Air 缓震配置，旨在实现迅疾表现和灵活柔韧性能。塑就出色近地感，提升灵活性。 轻盈鞋面巧搭华丽的刺绣图案，增强支撑力，打造酷炫外观。 鞋款性能经精心改良，旨在颂扬决不妥协的女篮精神。

      • 显示颜色： 队红/大学红/棉布白/帆白
      • 款式： DV9989-601

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