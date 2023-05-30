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      Air Jordan XXXVII Low PF

      男子篮球鞋

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      青石蓝/黑/狂喜深红/土星金
      黑/大学红/蓝紫/白色
      白色/迷人红/黑

      穿上 Air Jordan XXXVII Low PF 男子篮球鞋，迅疾驰骋，飒步凌跃，提升赛场表现。 这款 AJ 旨在打造出众的离地和着地体验：两个 Air 缓震配置助力快速离地。 局部鞋面采用结实耐固 Leno-weave 材料，缔造出众包覆效果，助你专注应战。 采用低帮设计，助力纵横户外球场。

      • 显示颜色： 青石蓝/黑/狂喜深红/土星金
      • 款式： DQ4123-400

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