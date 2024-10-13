提到篮球，就不能不想到 JORDAN 品牌。其作为业界引领者和一流合作者而享誉全球。 Air Jordan XXXVIII FIBA PF 男子篮球鞋震撼来袭，向世界篮球运动的管理机构国际篮球联合会 (FIBA) 高调致敬。 就像白光其实包含了各种颜色的光，该鞋款的外表下也包含了饰有亮丽图案的鞋垫，倍添生动活力。 醒目张扬，由内而外。

显示颜色： 白色/白金色/金属金

款式： FN7482-100