Air Jordan XXXVIII Guo (GS)

大童运动童鞋

¥999

紧密贴地，稳稳应战。 Air Jordan XXXVIII Guo (GS) 大童运动童鞋聚焦基础设计，助力跑动、切入和转身跳投。 采用近地缓震系统和稳固鞋面，为步伐提供出色支撑；稳定性出众的 X-Plate 结合前足 Zoom Air 缓震配置，专为当代比赛设计，助你实现迅疾灵活表现。 此版本旨在向郭艾伦及其出众的赛场球技致敬。

  • 显示颜色： 宝石绿/金丝雀黄/浅青色/黑
  • 款式： HF7842-300

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24

37.5: 鞋内长 24.4

38: 鞋内长 24.8

38.5: 鞋内长 25.2

39: 鞋内长 25.6

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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