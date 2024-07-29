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      郭艾伦男子篮球鞋

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      紧密贴地，稳稳应战。Air Jordan XXXVIII Low Guo PF 男子篮球鞋聚焦基础设计，助力跑动、切入和转身跳投。采用近地缓震系统和稳固鞋面，为步伐提供出色支撑；稳定性出众的 X-Plate 结合全掌型 Zoom Air Strobel 缓震配置，助你在现代比赛中实现迅疾灵活表现。此版本旨在向郭艾伦及其出众的赛场球技致敬。

      • 显示颜色： 宝石绿/金丝雀黄/浅青色/黑
      • 款式： FZ3223-300

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