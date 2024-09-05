紧密贴地，稳稳应战。Air Jordan XXXVIII Low PF 男子篮球鞋聚焦基础设计，助力跑动、切入和转身跳投，采用近地缓震系统和稳固鞋面，为步伐提供出色支撑。上脚战靴，使出敏捷假动作迷惑对手，为球队投篮得分，同时为自己感到自豪。

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