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      Air Jordan XXXVIII PF

      男子实战篮球鞋

      ¥1,599

      白色/迷人红/黑
      白色/大学红/金属金/黑
      浅海蓝/脉冲宝石蓝/闪电深红/宇宙蓝
      黑/蓝紫/轻水蓝/正红

      紧密贴地，稳稳应战。Air Jordan XXXVIII PF 男子篮球鞋聚焦基础设计，助力跑动、切入和转身跳投，采用近地缓震系统和稳固鞋面，为步伐提供出色支撑。上脚战靴，使出敏捷假动作迷惑对手，为球队投篮得分，同时为此感到自豪。

      • 显示颜色： 白色/迷人红/黑
      • 款式： DZ3355-106

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