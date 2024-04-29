跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan XXXVIII PF

      男子篮球鞋

      ¥1,049
      ¥1,599
      34% 折让

      白色/大学红/金属金/黑
      浅海蓝/脉冲宝石蓝/闪电深红/宇宙蓝
      黑/蓝紫/轻水蓝/正红

      谁不喜欢派对呢？ Air Jordan XXXVIII PF 男子篮球鞋采用匠心打造，配色设计灵感源自芝加哥公牛队于 1993 年夺得冠军时所穿的队服。 饰以几抹金色点缀，搭载匠心设计，助你自信应战，制霸赛场。 让我们一起举杯共庆。

      • 显示颜色： 白色/大学红/金属金/黑
      • 款式： DZ3355-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。