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      Air Jordan XXXVIII WNBA 女子篮球鞋从迈克尔·乔丹的“流感之战”等传奇制胜时刻汲取灵感，旨在向美国女子篮球联盟的先驱球员致敬。鞋款轻盈且富有支撑力，助你稳控全场。上脚战靴，展现不羁风范。

      • 显示颜色： 球果橙/鲜橙色/浅甜瓜橙/黑
      • 款式： FQ9008-800

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