你知道穿上利落西装的感觉吗？想想那抬头挺胸、昂首阔步的样子。迈克尔·乔丹对这种感觉再熟悉不过了，毕竟他就是一个西装革履的人。Air Jordan XXXIX 男子篮球鞋具有利落风范，让你意气风发、自信迈步。该鞋款呈现时尚外观，搭载现代技术，助你在球场发挥出色表现。试试搭配西装，玩味个性时尚。

显示颜色： 矿石紫/黑/灰褐/矿石紫

款式： FQ7617-200