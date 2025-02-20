迈克尔·乔丹从篮坛退役，征战棒球赛场，重拾了自己当初的热爱。 Air Jordan XXXIX "Baron" 男子篮球鞋，旨在致敬乔丹对棒球运动的奉献。 黑色和白色配色致意他所穿的球衣，鞋面灰色细节点缀让人联想到堆积在鞋钉上的尘土——意在铭记乔丹跑垒，追求梦想的英勇事迹。

显示颜色： 苍野灰/淡象牙白/黑

款式： FQ0213-010