Air Jordan 4 Retro (GS)

复刻大童缓震复古运动童鞋

¥999

Air Jordan 4 Retro (GS) 复刻大童缓震复古运动童鞋采用匠心中底设计，带来出色稳定性，缔造轻盈缓震的迈步体验。复古细节向 1989 元年款致敬。

  • 显示颜色： 白色/浅烟灰/火焰红/深藏青
  • 款式： 408452-140

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