Air Jordan 4 Retro "Fear"

复刻大童运动鞋

¥989
¥1,099
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Air Jordan 4 Retro "Fear" 复刻大童运动鞋携经典配色焕新来袭。 采用皮革鞋面，以元年款版型为蓝本打造。 沿袭 AJ4 多种人气元素，包括模压鞋眼、网格侧拼接和鞋舌。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑/白色
  • 款式： FQ8213-002

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