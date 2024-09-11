你是否有一种熟悉感？Air Jordan 4 Retro SE (GS) 复刻大童运动童鞋巧揉新鲜与传统元素，匠心演绎汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 1989 年的经典设计。网格压纹皮革取代经典的塑料网格细节，打造优质触感；柔软翻毛皮结合鞋面缝线，彰显匠心风范。另搭配柔软起绒里料，带来舒适感受。系好鞋带，让这位新的“老朋友”助你打造新颖造型。

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