Air Jordan 4 RM
大童运动鞋骑士鞋
10% 折让
Air Jordan 4 RM 大童运动鞋采用牛仔布装饰细节，焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在繁忙的生活中自在畅行。 可视 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。 鞋面部分巧搭坚固柔韧的鞋笼，缔造出众耐穿性和层次感。
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色
- 款式： IH2348-400
Air Jordan 4 RM
10% 折让
Air Jordan 4 RM 大童运动鞋采用牛仔布装饰细节，焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在繁忙的生活中自在畅行。 可视 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。 鞋面部分巧搭坚固柔韧的鞋笼，缔造出众耐穿性和层次感。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供出众支撑效果
- 柔软泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌标签和外底饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/白色
- 款式： IH2348-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。