Air Jordan 4 RM 女子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。 分层鞋面巧融天然皮革和坚固柔韧的鞋笼，强韧耐穿，打造通勤佳选。 Nike Air 缓震配置支撑有力，助你轻松驾驭多种场合。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。