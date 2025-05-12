Air Jordan 4 RM
女子运动鞋骑士鞋
¥759¥1,09930% 折让
Air Jordan 4 RM 女子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。多种鞋面元素巧妙融入坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选；Nike Air 塑就缓震迈步体验。
- 显示颜色： 白色/山峰白/浅银/金属银
- 款式： HV5972-101
Air Jordan 4 RM
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Air Jordan 4 RM 女子运动鞋舒适耐穿，助你在繁忙的生活中自在畅行。多种鞋面元素巧妙融入坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选；Nike Air 塑就缓震迈步体验。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/山峰白/浅银/金属银
- 款式： HV5972-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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