Air Jordan 4 RM
男子运动鞋骑士鞋
31% 折让
Air Jordan 4 RM 男子运动鞋焕新演绎 AJ4 鞋款，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在繁忙的生活中自在畅行。 后跟 Nike Air 配置，塑就缓震迈步体验。 鞋翼、部分鞋眼和后跟等鞋面元素融入至坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选。
- 显示颜色： 帆白/大学灰/椰奶色/火焰红
- 款式： HF8126-100
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合设计，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
