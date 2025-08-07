Air Jordan 4 RM 男子运动鞋焕新演绎 AJ4 鞋款，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在繁忙的生活中自在畅行。 后跟 Nike Air 配置，塑就缓震迈步体验。 鞋翼、部分鞋眼和后跟等鞋面元素融入至坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选。

显示颜色： 帆白/大学灰/椰奶色/火焰红

款式： HF8126-100