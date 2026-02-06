穿上 Air Jordan 40 PF 男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡绵上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。内置固定带与优质材料巧妙结合，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。

