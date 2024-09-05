Air Jordan 5 Retro

复刻大童运动鞋

¥999

Air Jordan 5 Retro 复刻大童运动鞋兼具传统风格与现代舒适度。鞋面采用优质材料，透气耐穿；后跟搭载 Air 缓震配置，塑就非凡舒适脚感。

  • 显示颜色： 黑/大学红
  • 款式： 440888-006

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