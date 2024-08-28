Air Jordan 6 Retro

复刻女子运动鞋

¥1,699

Air Jordan 6 Retro 复刻女子运动鞋采用出众的 Jordan 经典外观焕新打造。 迈克尔·乔丹首度赢得冠军戒指当年，该款运动鞋的元年款惊艳亮相。现沿袭元年款设计，巧搭外底半透明细节，打造经典风范，再现高雅魅力。

  • 显示颜色： 白金色/金属金/椰奶色/冰川蓝
  • 款式： DQ4914-074

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