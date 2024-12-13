穿上 Air Jordan 6 Retro Low 复刻大童运动鞋，尽显冠军风采。迈克尔·乔丹脚踏 AJ6 斩获职业生涯初个总冠军，让 AJ6 一经问世即成经典。这款 AJ6 采用顺滑皮革结合柔软翻毛皮，沿袭元年制胜战靴的时尚利落外观。Nike Air 缓震配置带来轻盈缓震效果，铸就非凡舒适的迈步体验。

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