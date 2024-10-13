Air Jordan Dub Zero

男子运动鞋

¥719
¥1,199
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实话实说，你的运动鞋会成为瞩目焦点。设计灵感源自 AJ4，激光蚀刻鞋面结合后跟可视 Air 缓震配置，彰显时尚风范。Air Jordan Dub Zero 男子运动鞋融入亮泽漆皮，让你出场即成焦点；鞋款后跟饰以立体标志，彰显你对乔丹的拥趸之心。

  • 显示颜色： 白色/黑/浅灰/正红
  • 款式： 311046-160

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