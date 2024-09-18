实话实说，你的运动鞋会成为瞩目焦点。设计灵感源自 AJ4，激光蚀刻鞋面结合后跟可视 Air 缓震配置，彰显时尚风范。Air Jordan Dub Zero 男子运动鞋融入亮泽漆皮，让你出场即成焦点；鞋款后跟饰以立体标志，彰显你对乔丹的拥趸之心。

显示颜色： 白色/黑/浅灰/正红

款式： 311046-160