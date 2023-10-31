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      Air Jordan Legacy 312 (GS) 大童缓震耐穿运动童鞋以出众外观设计，向迈克尔·乔丹的经典传承致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

      • 显示颜色： 帆白/红外线红 23/沙漠迷彩
      • 款式： AT4040-126

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